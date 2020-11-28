Он подарил мальчику конструктор, чтобы собрать его вместе, и рассказал сыну, что такое «советский дефицит».
Оказалось, что в детстве пародист мог только мечтать о таком конструкторе, потому что во времена СССР его было невозможно достать. Сейчас же дети, по словам Максима, живут в век изобилия, когда можно все найти за любые деньги.
«Видео стоит досмотреть до конца. Я мечтал в возрасте Гарри о таких конструкторах, но смог получить их только тогда, когда они мне были, мягко говоря, не нужны», — подписал видео Галкин.