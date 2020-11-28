Российский артист, юморист Максим Галкин, который воспитывает с примадонной Аллой Пугачевой двоих детей, 27 ноября разместил в своем Instagram видео с 7-летним сыном Гарри

Все отросло длинным сразу: Галкин удивил воспоминаниями © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Оказалось, что в детстве пародист мог только мечтать о таком конструкторе, потому что во времена СССР его было невозможно достать. Сейчас же дети, по словам Максима, живут в век изобилия, когда можно все найти за любые деньги.

«Видео стоит досмотреть до конца. Я мечтал в возрасте Гарри о таких конструкторах, но смог получить их только тогда, когда они мне были, мягко говоря, не нужны», — подписал видео Галкин.