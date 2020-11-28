Телеграм-канал Украина.ру 28 ноября подвел итоги опроса «Чем запомнилась Тимошенко за годы политической деятельности?»

Яркий украинский политик, лидер партии «Батькивщина», дважды экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отметила 27 ноября 60-летие.

Согласно итогам опроса, в тройке наиболее запомнившихся связанных с деятельностью Тимошенко вещей большинство (40%) отметили пункт «политические и бизнесовые аферы».

Затем 16% высоко оценили ее «артистизм до тюрьмы в камере и после выхода на свободу под истерику (экс-премьер-министра Арсения. — ред.) Яценюка».

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«Аферы, коса, артистизм! И трехпроцентный раствор служения», — отметили в телеграм-канале Украина.ру.

Лишь 3% решили, что политик запомнилась «бескорыстным служением народу Украины». Кроме того, 9% вспомнили газовые скандалы, связанные с Тимошенко.