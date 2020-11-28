Яркий украинский политик, лидер партии «Батькивщина», дважды экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отметила 27 ноября 60-летие.
Согласно итогам опроса, в тройке наиболее запомнившихся связанных с деятельностью Тимошенко вещей большинство (40%) отметили пункт «политические и бизнесовые аферы».
Затем 16% высоко оценили ее «артистизм до тюрьмы в камере и после выхода на свободу под истерику (экс-премьер-министра Арсения. — ред.) Яценюка».
И наконец, по мнению 22% участников опроса, Тимошенко прежде всего запомнилась своим образом с уложенной вокруг головы косой.
«Аферы, коса, артистизм! И трехпроцентный раствор служения», — отметили в телеграм-канале Украина.ру.
Лишь 3% решили, что политик запомнилась «бескорыстным служением народу Украины». Кроме того, 9% вспомнили газовые скандалы, связанные с Тимошенко.