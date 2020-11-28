Киевским властям не стоит уповать на поддержку США в вопросе возвращения полуострова. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в комментарии РИА Новости 28 ноября

«Бесконечный плач Ярославны о виртуальном "возвращении Крыма" — беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно может и выпросить какой-то грантик под это дело… Так что киевским властям не стоит уповать на США и тешить себя призрачными иллюзиями», — сказал Чегринец.

Он подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и «это понятно всем: и в Украине, и в США, и в любой другой стране».

«Оккупировала Крым»: сербская журналистка попала на «Миротворец» вслед за Кустурицей © РИА Новости Украина Константин Елисеев заявил, что Киеву нужно укреплять сотрудничество с США и развивать связи с будущей администрацией Джо Байдена - в том числе для того, чтобы под давлением санкций «вернуть» Украине Крым.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Однако Украина продолжает заявлять о своих правах на полуостров.

В частности, так называемая прокуратура «АР Крым», входящая в структуру прокуратуры Украины, ранее наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний, которые, совершая полеты на полуостров, «нарушают международные правила полетов и законодательство Украины».