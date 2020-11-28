В подмосковном городе Мытищи жители заметили бурого медведя, который не впал в спячку. Об этом 27 ноября сообщили на сайте министерства экологии и природопользования Московской области

В запорожском цирке медведь взбунтовался против дрессировщика – видео © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Экологи назвали несколько вероятных причин, почему животное не заснуло. В их числе климатические изменения или болезнь, из-за которых зверь не набрал достаточно веса, чтобы залечь в берлогу; аномально теплая зима прошлого сезона, из-за которой животное раньше обычного вышло из спячки и у него сбился ритм сна;

Министерство выдало разрешение на временный отлов шатуна.

«Разумеется, он будет проведен так, чтобы не причинить зверю вреда или стресса. После этого животное будет перемещено в привычную ему среду обитания, удаленную от населенных пунктов. В Подмосковье осталось не более 10-15 особей, и климатические изменения последних лет ставят их жизни под угрозу. Мы сделаем все возможное для спасения медведя», — заверил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Бурый медведь был занесен в Красную книгу Московской области как вид, резко сократившийся в численности и нуждающийся в особой охране.