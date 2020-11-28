Украинские военные строят укрепления у Водяного под Мариуполем, ранее вытеснив оттуда подразделения ДНР. Об этом сообщает 28 ноября телеграм-канал Украина.ру

Как сообщил мариупольский сайт 0629 с ссылкой на группу "Информационное сопротивление", укрепления возводят бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины у Водяного под Мариуполем (напротив оккупированной Ужовки/Ленинского).

При этом отмечается, что территория, занятая ВСУ, не относится к «серой зоне» — подразделения ДНР были вытеснены с нее с помощью артиллерии.

«Сделано это было под прикрытием "режима тишины", который с каким-то самоубийственным смирением принято соблюдать в ДНР, невзирая на дерзкие выпады украинской стороны», — отмечает телеграм-канал Украина.ру.

Стороны договорились о перемирии в Донбассе с 27 июля 2019 года. Масштабные военные действия остановлены, однако продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения огня.