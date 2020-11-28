Правительство Дании рассматривает возможность эксгумации и кремации забитых из-за коронавируса на фермах норок. Об этом сообщает BBC 27 ноября

Представители датской оппозиционной партии заявили, что власти должны вырыть, кремировать и вновь захоронить забитых из-за заражения мутировавшим штаммом COVID-19 норок.

В Дании погребенные из-за COVID-19 норки «выбираются» на поверхность © Derek Naulls/Pixabay Расмус Прен выразил поддержку решения об эксгумации и повторном захоронении норок. Однако он отметил, что для этого нужно разрешение агентства по охране окружающей среды.

В начале ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о необходимости уничтожить примерно 15-17 млн норок на пушных фермах в стране.

При этом возникли проблемы с утилизацией мертвых животных — тела норок стали появляться на поверхности земли. Существуют опасения, что фосфор и азот могут выделяться в больших количествах в почву вокруг массовых захоронений в процессе разложения.

Кроме того, массовый забой норок, который, как выяснилось, не имел под собой достаточных правовых оснований, привел к отставке министра сельского хозяйства.