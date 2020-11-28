Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 27 ноября в своем Facebook рассказал о трех шагах, которые власть планирует предпринять, чтобы выйти из конституционного кризиса в стране

Конституционный кризис на Украине. Ищенко о главном - трансляция © скриншот видео Украина.ру Владимир Зеленский считает, что уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой.

Кроме того, власти собираются восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), связанные с мониторингом электронного декларирования.

Также Ермак считает, что необходимо урегулировать вопрос создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обеспечить гарантии деятельности его директора.

«Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада — как можно быстрее принять», — написал Ермак.

В конце октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, а также лишил ключевых полномочий НАПК. Отдельным решением судья признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Зеленский не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.