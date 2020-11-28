Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 ноября в своем Twitter заявил, что не говорил о поддержке санкций против Белоруссии

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Белоруссию, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно», — написал он.

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

Под Киевом создали антибелорусский инфоцентр - Лукашенко © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко высказал разочарование позицией Украины по ситуации в республике, в частности поддержкой санкций против Минска, заявив, что под Киевом появился центр информационного воздействия на Белоруссию. Согласно сообщению, в сводках КГБ были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой Хайко Маасом, в котором Кулеба якобы призвал ЕС ввести санкции против Минска.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.