Премьер Украины Денис Шмыгаль и группа депутатов хотят разрешить Верховной Раде назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» внесли в Раду и опубликовали на сайте парламента

Директор НАБУ Сытник рассказал, почему Коломойский пытается добиться его увольнения © пресс-служба НАБУ

Кроме того, законопроектом определяется, что лицо, назначенное на должность директора Национального бюро, «продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее истечения срока его полномочий».

В конце октября Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

Пресс-служба Конституционного суда 16 сентября заявила, что суд признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ. Среди неконституционных положений оказались наделение президента полномочиями создавать бюро, назначать на должность и освобождать от должности НАБУ и определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ. Тогда КС дал Верховной Раде три месяца, чтобы та изменила положения закона.