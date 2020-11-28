Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытался расколоть общество, в том числе и в России. Об этом заявил специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

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