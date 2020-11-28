«Я резко выступал против Лукашенко, потому что считал его обманщиком и опасным прежде всего для России», — рассказал эксперт.

Ему было мало. Писатель-фантаст сказал, сколько белорусов сейчас поддерживают Лукашенко
Ему было мало. Писатель-фантаст сказал, сколько белорусов сейчас поддерживают Лукашенко
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
По его словам, Александр Лукашенко уже давно раскалывал общество и пытался расколоть его и в России. Во время визитов в Россию он натравливал регионы на Москву и рассчитывал стать президентом РФ, заявил Суздальцев.

Поэтому, продолжил Суздальцев, он принял решение создать пророссийское, но антилукашенковское движение.

пророссийское, но антилукашенковское движение.

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