«Я резко выступал против Лукашенко, потому что считал его обманщиком и опасным прежде всего для России», — рассказал эксперт.
По его словам, Александр Лукашенко уже давно раскалывал общество и пытался расколоть его и в России. Во время визитов в Россию он натравливал регионы на Москву и рассчитывал стать президентом РФ, заявил Суздальцев.
Поэтому, продолжил Суздальцев, он принял решение создать пророссийское, но антилукашенковское движение.
пророссийское, но антилукашенковское движение.
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