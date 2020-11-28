Уроженец Минска российский ведущий Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам историю про свои детские страхи, которые когда-то отбили у него охоту до спортивных побед. Свою исповедь артист написал в своем Instagram 27 ноября

Произошло это, рассказал Шепелев, когда ему было 12 лет. В теннисном клубе, куда он ходил, устроили чемпионат и не смотря на то, что он не часто выигрывал, собрался с силами и стремился к победе, ведь главный приз был — ракетка Prince, «как новый айфон для детей сегодня — просто космос».

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«Тренер протягивает мне чехол с призом за первое место. Я расстегиваю его. Внутри грубо вырезанная из бумаги ракетка, струны на ней нарисованы фломастером кривыми линиями и такая же косая надпись prince…», в этот момент Шепелеву стало понятно, почему его конкуренты не расстроились, да и изначально играли в пол силы.

И даже сейчас шоумен вспоминает тот эпизод с огорчением: «я был раздавлен», «Тренер, конечно, с*ка» и вспоминает известную шутку в тему, что если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда не было.

На прошлых выходных, продолжил рассказ Шепелев, его 7-летний сын «в пух и прах» проиграл на соревнованиях по скейтбордингу, чему артист даже немного порадовался, потому что вспомнил, что легких побед не бывает.

Дмитрий Шепелев — телеведущий, в детстве занимался большим теннисом, отдал этому спорту 6 лет и вошел в топ-10 теннисистов-юниоров Белоруссии.