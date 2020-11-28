Певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась результатами новой фотосессии и, предвосхищая ставшие уже привычными комментарии хейтеров, сразу ответила им в Instagram 26 ноября

«Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед. Но это не повод этого не делать, и если уже делать — то с удовольствием!» — написала Брежнева.

Солистка «ВИА Гры» раскрыла роль Брежневой в новом составе группы © Лысенко Юлия, CC BY-SA 3.0

«Только не идите дальше в своих фотоэкспериментах, пожалуйста! Уже на грани….», «Не нравится тем, кто сидят на диванах и умничают, а ты попробуй лучше встань и сделай сам лучше», — прокомментировали пользователи.

Совсем недавно Брежнева «получила» от них и за свой новый клип «Сестра», в котором снялась вместе с 19-летней дочерью и подругами. По задумке видео, артистка предстала в роли русалки, которая купается в аквариуме. За что в комментариях певицу сравнили с холодцом и обвинили в том, что она «берет» фанатов не вокалом, а «оголенным задом».