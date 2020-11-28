По ее словам, украинские элиты не в состоянии создать системно стабильное государство. А без него невозможно существование сколь-нибудь сильной армии, способной претендовать на победу хотя бы против республик Донбасса.
«Отсюда следует, что основные усилия новой администрации США будут сосредоточены на попытках поддержания жизни в разлагающемся организме украинской государственности. Спецслужбы США попытаются взять под полный контроль СБУ и антикоррупционную службу Украины», — считает собеседница издания.
В Вашингтоне считают достаточным просто сам факт продолжения юридического существования Украины в любом виде, лишь бы она оставалась антироссийской, добавила Елена Панина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.