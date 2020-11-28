За истекшие шесть лет украинская правящая элита убедительно доказала свою никчемность и тотальную вороватость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ Елена Панина

Украинцы заплатят. Как Киев планирует экспортировать газ © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Отсюда следует, что основные усилия новой администрации США будут сосредоточены на попытках поддержания жизни в разлагающемся организме украинской государственности. Спецслужбы США попытаются взять под полный контроль СБУ и антикоррупционную службу Украины», — считает собеседница издания.

В Вашингтоне считают достаточным просто сам факт продолжения юридического существования Украины в любом виде, лишь бы она оставалась антироссийской, добавила Елена Панина.

Полностью интервью можно прочитать здесь.