Стратегическая цель команды Джо Байдена сводится к закреплению безоговорочной власти Вашингтона над всем доступным геополитическим пространством. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ Елена Панина

Елена Панина: Победа Байдена будет означать ухудшение отношений России и США © РИА Новости, Владимир Трефилов

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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. Тем не менее администрация действующего президента уже запустила процесс передачи власти Байдену.