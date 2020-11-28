«С поправкой на современные реалии Вашингтон вернется к стратегии полной колонизации Европы, полного включения в «американский мир» Латинской Америки и присоединения к нему Индии, а также к попыткам вернуть контроль над Ближним Востоком. России в этой системе отводится та же роль, которую нам навязывали в 1990-е, — безвольной сырьевой периферии Западного мира», — считает эксперт.
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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. Тем не менее администрация действующего президента уже запустила процесс передачи власти Байдену.