По ее словам, сальдо внешнеторгового баланса Соединенных Штатов уже почти десяток лет остается тотально убыточным — как в торговле с Китаем, так и в торговле с Европой.
«В этом смысле Байден почти интернационалист. Он представляет американский финансовый капитал, который по сути американским не является. В реальности это крупнейшие международные деньги, зарабатываемые везде, где только можно. Кластерная изоляция США не только не выгодна, она прямо вредна, так как подрывает основу их благополучия — доминирование доллара в мировой экономике», — считает собеседница издания.
Поэтому в случае взятия Белого дома демократами следует ожидать попытки возврата США к политике периода американской гегемонии середины 1990-х годов, сублимировавшейся в стратегической линии Барака Обамы. Где США — центр мира.
Полностью интервью можно почитать здесь.