Дональд Трамп олицетворял промышленный капитал Америки, заинтересованный в формировании на базе США закрытого кластера, экономически максимально обособленного от остального мира, конкуренцию в котором он проигрывал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ Елена Панина

Для спасения США. Как Байден может использовать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В этом смысле Байден почти интернационалист. Он представляет американский финансовый капитал, который по сути американским не является. В реальности это крупнейшие международные деньги, зарабатываемые везде, где только можно. Кластерная изоляция США не только не выгодна, она прямо вредна, так как подрывает основу их благополучия — доминирование доллара в мировой экономике», — считает собеседница издания.

Поэтому в случае взятия Белого дома демократами следует ожидать попытки возврата США к политике периода американской гегемонии середины 1990-х годов, сублимировавшейся в стратегической линии Барака Обамы. Где США — центр мира.

Полностью интервью можно почитать здесь.