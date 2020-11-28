Украинских олигархов трудно назвать таковыми, потому что само это понятие подразумевает некую долю самостоятельности, преследование своих интересов в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Калиниченко

Харьков на распутье: старые вожжи и новый губернатор © adm.dp.gov.ua

«Это абсолютно зависимые люди, они пляшут под дудку финансово-промышленных групп, которые пока еще берут их товар. Завтра этот товар могут перестать брать. Я имею в виду в первую очередь металлургический комплекс и сельхозпроизводство. На этом украинский олигархический праздник будет завершен», — считает Алексей Калиниченко.

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Экс-посол Канады на Украине Роман Ващук в своей лекции назвал десять главных ошибок западных реформ на Украине. В частности, одна из ошибок Запада — большое внимание к антикоррупционным реформам. Также бывший посол рассказал, что заморозить переговоры в Минске по Донбассу Киеву посоветовали американцы.