По его словам, люди, которых называют украинскими олигархами, лично сдали страну под внешнее управление.
«Это абсолютно зависимые люди, они пляшут под дудку финансово-промышленных групп, которые пока еще берут их товар. Завтра этот товар могут перестать брать. Я имею в виду в первую очередь металлургический комплекс и сельхозпроизводство. На этом украинский олигархический праздник будет завершен», — считает Алексей Калиниченко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Экс-посол Канады на Украине Роман Ващук в своей лекции назвал десять главных ошибок западных реформ на Украине. В частности, одна из ошибок Запада — большое внимание к антикоррупционным реформам. Также бывший посол рассказал, что заморозить переговоры в Минске по Донбассу Киеву посоветовали американцы.