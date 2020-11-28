Cмысл любого внешнего управления — навязать свои порядки, поэтому Украина в скором будущем может перестать существовать как государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Калиниченко

Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба Роман Ващук в своей лекции перечислил десять главных ошибок западных реформ на Украине. Кроме того, он назвал Украину «подопытным кроликом».

«Что касается "лабораторного кролика", то Ващук прав, когда говорит, что на Украине апробируют теории, которые не могут запустить у себя. Потому что местные элиты позволяют экспериментировать над собой и украинским народом», — сказал собеседник издания.

По словам Алексея Калиниченко, на Украине нет элит, которые формируют смыслы для государства, саму власть, поэтому страна позволяет себе быть лабораторной крысой, чтобы за ее счет проводили эксперименты искатели приключений в политической сфере.

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