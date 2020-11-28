Исполнительница разместила в сети свое «голое» фото, где она топлес, а грудь прикрывает двумя кусочками арбуза.
«Почему сиси у людей вызывают столько радости? Реально! Выкладываешь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и практически на всех таких фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси, вуаля, прям магия! Магия сись какая-то!» — написала Приходько.
Артистка даже сравнила этот эффект с новогодним волшебством, когда ребенок впервые в жизни видит снег или получает в подарок набор с конфетами. К слову, за первый час публикация с арбузами набрала около 400 отметок «нравится».
Анастасия Приходько — украинская певица, принявшая участие в российском шоу «Фабрика звезд-7», в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».
В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, но уже в сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.