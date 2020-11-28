Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась предпочтениями пользователей сети. По ее словам, глубокие мысли сейчас стали никому не интересны, а только голое тело. Исполнительница решила провести эксперимент и понять, что больше лайкают и комментируют, у себя в Instagram 26 ноября

Приходько показала «бандеровскую» татуировку — фото © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Почему сиси у людей вызывают столько радости? Реально! Выкладываешь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и практически на всех таких фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси, вуаля, прям магия! Магия сись какая-то!» — написала Приходько.

Артистка даже сравнила этот эффект с новогодним волшебством, когда ребенок впервые в жизни видит снег или получает в подарок набор с конфетами. К слову, за первый час публикация с арбузами набрала около 400 отметок «нравится».

Анастасия Приходько — украинская певица, принявшая участие в российском шоу «Фабрика звезд-7», в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, но уже в сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.