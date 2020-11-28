Китай для Белоруссии — это новые технологии, отрасли экономики, рабочие места. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Петр Петровский

Политолог назвал два выхода из ситуации в стране для Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«В будущем роль Китая станет еще больше — как в мире, так и в Беларуси. Думаю, что через свою инициативу пояса и пути КНР будет продвигать в том числе и свои управленческие наработки. Для Беларуси здесь видится использование китайской модели социального рейтинга. Укоренение ее элементов смогло бы стать реальной альтернативой западной либерально-буржуазной демократии», — сказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.