Когда США возглавит Джо Байден, риторика о необходимости противостоять исламистскому террору, особенно на фоне того, что происходит в Европе, будет востребована и будет звучать. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин

Однако, считает эксперт, какой-то кардинальной смене подходов к этой проблематике и новой администрации пока не просматривается, и риторика о свободе, о гражданском равноправии и важности жизни черных будет звучать в полный рост.

Если говорить о практической плоскости, то, отметил специалист, вывод войск из Афганистана, наверное, замедлится, но это неостановимый процесс, потому что от иллюзий о победе и строительстве демократического Афганистана американцы отошли еще во времена первого срока Барака Обамы.

«При этом США будут использовать исламистский терроризм против своих геополитических оппонентов, это было и будет при любой администрации. Сепарирование террористов на «хороших» и «плохих» останется прежним, — подчеркнул Грозин.

Но ожидать кардинальной поддержки «террористического интернационала» не стоит, он останется на том же уровне, на котором был при Трампе, Обаме или Буше, заключил собеседник издания.

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