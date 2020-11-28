Ранее Байден, считающийся избранным президентом США, заявил, что новая вашингтонская администрация восстановит глобальное и моральное лидерство Вашингтона, переосмыслив внешнюю политику страны.
Все эти НКО, которые живут на западные гранты, очень рассчитывают на то, что при возвращении Америки, как они говорят, к «нормальному состоянию» после нелогичного, по их мнению, президентства Дональда Трампа, все вернется на круги своя, а демократы опять усилят поддержку «гражданского сектора», пояснил эксперт.
«На Украине все эти «соросята» сейчас воспряли духом. Они рассчитывают, что такой друг Украины, как Байден, их не забудет, и записываются на инаугурацию. Примерно то же самое, хотя и в меньших масштабах, испытывают их братья по классу в Казахстане, Кыргызстане и всех остальных «станах». Это можно наблюдать в социальных сетях и в отдельных медиа, которые живут на деньги дедушки Сороса», — указал Грозин.
Однако, добавил специалист, еще при Бараке Обаме началось сокращение всех этих центрально-азиатских НКО, а не при Трампе, поэтому нужно посмотреть, как поведет себя в этом отношении администрация Байдена.
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