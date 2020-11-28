Сегодня из-за очень запутанного и сложного законодательства в Белоруссии нет чистых бизнесменов или банкиров. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM" Виктору Бабарико. Он обвиняется в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Эксперт подчеркнул, что теоретически белорусская власть может посадить в тюрьму любого бизнесмена, а аргументы у следствия найдутся.

Что касается дела Бабарико, то, по его мнению, это была политическая расправа с самым сильным оппонентом на президентских выборах.

«Лукашенко не трогал Бабарико много лет — он возглавлял «Белгазпромбанк» более 20 лет. Но как только тот стал кандидатом в президенты, его тут же закрыли. Несомненно, такая избирательность говорит о политической подоплеке этого дела», — уверен Баранчик.

Бабарико является политзаключенным со всеми вытекающими отсюда следствиями, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.