Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающийся политической деятельностью на Украине, сожительствует с депутатом Верховной Рады Елизаветой Ясько («Слуга народа»), сообщило интернет-издание «Стран» со ссылкой на источники в окружении Саакашвили и Ясько

Возвращение блудного Михо. Почему Саакашвили покидает Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чтобы избежать сплетен и спрятать свою личную жизнь от посторонних глаз, Саакашвили достроил несколько метров забора, полностью перекрыв доступ соседские окна.

На условиях анонимности коллеги Ясько по парламенту подтвердили «Стране» эту любовную связь, утверждает издание.

«Во фракции уже давно обсуждают эти отношения. Конечно, не в партийном чате, а так, между собой. Они вместе. Правда, для многих непонятно, зачем Лизе это нужно. Это даже не тот человек, который поможет ей построить карьеру. А вот у Саакашвили было очень много романов, все же знают о его страсти к молоденьким украинкам», — приводит «Страна» слова неназванного депутата.

Ясько ранее прославилась благодаря фейковой лесбийской фотографии, на которой целуется в губы с девушкой.

Саакашвили женат на гражданке Голандии Сандре Руфолс, у супругов двое детей 25 и 14 лет.