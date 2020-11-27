Ранее в МИД России заявили, что слова Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы.
Позиция всех молдавских президентов (за исключением Игоря Додона), состояла в том, пояснил эксперт, чтобы постепенно выдворить российских миротворцев, однако никто не говорил, когда именно это случится.
«Додон эту тему вообще не поднимал, и в этом проявлялась его пророссийскость. Но официальная позиция Республики Молдова остается в этом же русле, что со временем российские миротворцы должны уйти, и что желательно было бы их заменить на международную миссию. Это состыковывается с позицией об интернационализации конфликта», — указал Чуря.
К том же, уточнил политолог, Санду заявила об этом в интервью «Европейской правде», одному из самых прозападных изданий Украины, и журналистов интересовали ответы именно в том смысле, что Молдавия ужесточит свою позицию.
Санду вынуждена это говорить, потому что это типичная позиция прозападного президента Молдавии: для России это неприятно, но в этом ничего страшного, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.