Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду не сказала по поводу российских миротворцев в Приднестровье ничего нового, чтобы не говорили до неё её коллеги. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca

Позиция всех молдавских президентов (за исключением Игоря Додона), состояла в том, пояснил эксперт, чтобы постепенно выдворить российских миротворцев, однако никто не говорил, когда именно это случится.

«Додон эту тему вообще не поднимал, и в этом проявлялась его пророссийскость. Но официальная позиция Республики Молдова остается в этом же русле, что со временем российские миротворцы должны уйти, и что желательно было бы их заменить на международную миссию. Это состыковывается с позицией об интернационализации конфликта», — указал Чуря.

К том же, уточнил политолог, Санду заявила об этом в интервью «Европейской правде», одному из самых прозападных изданий Украины, и журналистов интересовали ответы именно в том смысле, что Молдавия ужесточит свою позицию.

Санду вынуждена это говорить, потому что это типичная позиция прозападного президента Молдавии: для России это неприятно, но в этом ничего страшного, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.