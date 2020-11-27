Во внешней политике всегда можно не враждовать, даже если часть элит испытывает неприязнь или хочет показать свою обособленность. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Эксперт подчеркнула, что общие дела всегда лучше всего выравнивают отношения.

«Например, если украинец, белорус и русский пойдут в поход в горы, то все их отличия забудутся. Важным будет только то, сможет ли кто-то из них преломить хлеб и протянуть руку и спасти падающего в пропасть. Они вернутся оттуда только с чувством боевого братства», — считает Нарочницкая.

Однако, отметила политолог, на Украине и внешние силы, и внутренние элиты пытаются сделать так, чтобы между Россией и Украиной не было ничего общего, но это иррационально и губительно, и прежде всего губительно для Украины.

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