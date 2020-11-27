Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что даже если Украина будет сильной, независимой и успешной, то Россия и Украина все равно будут обречены на конкуренцию, потому что это будут два сильных государства с одинаковым типом экономики, менталитетом населения и интересами в регионе.
Эксперт подчеркнула, что общие дела всегда лучше всего выравнивают отношения.
«Например, если украинец, белорус и русский пойдут в поход в горы, то все их отличия забудутся. Важным будет только то, сможет ли кто-то из них преломить хлеб и протянуть руку и спасти падающего в пропасть. Они вернутся оттуда только с чувством боевого братства», — считает Нарочницкая.
Однако, отметила политолог, на Украине и внешние силы, и внутренние элиты пытаются сделать так, чтобы между Россией и Украиной не было ничего общего, но это иррационально и губительно, и прежде всего губительно для Украины.
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