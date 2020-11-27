Полный локдаун, как называют жесткую форму карантина, которая ограничивает свободное передвижение людей как в государстве, так и выезд за его пределы, на Украине могут ввести в самое ближайшее время, сообщил Telegram-канал Украина.ру 27 ноября

«Озвучены сроки возможного локдауна на Украине. Один вариант — с 25 декабря по 17 января. Второй — с 7 до 20 декабря. Последний вариант считается более реальным» — говорится в сообщении.

Украинские власти не приняли системных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, им осталось только ввести в стране локдаун, заявил 26 ноября руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Предновогодний локдаун: выдержит ли украинская экономика © REUTERS, Gleb Garanich

Александрин также отметил, что нет никакой вообще социальной поддержки, особенно незащищенных слоев населения, пенсионеров, у которых из-за этого нет возможности эффективно болеть даже дома.

Именно благодаря действиям правительства и парламента украинцы «очутились в такой, извините за выражение, заднице полной», подчеркнул медик.

С начала пандемии коронавирусом на Украине заболели почти 680 тысяч человек. При этом глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин на Украине.

Решение о необходимости введения локдауна в стране будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28-29 ноября, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.