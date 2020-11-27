Закарпатские академики запасаются оружием впрок, сообщает Telegram-канал Украина.ру 27 ноября

«Из Закарпатья сообщают. В местной Национальной академии аграрных наук нашли схрон с оружием. Так, кое-что по мелочам… Четыре гранатомета, артиллерийские снаряды, гранаты, море патронов, пистолеты», — пишут журналисты.

Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

Так и хочется сказать: их профессура стреляет, а наша что? Прям «Дежа вю» какое-то. Фильм такой есть, как раз про вооруженных академиков.

Однако шутки шутками, но ни один специалист сегодня не может сказать даже очень приблизительно, сколько и каких стволов гуляет по Украине.