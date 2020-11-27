Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл данные, полученные оперативниками Комитета государственной безопасности (КГБ), согласно которым у Киева появился центр информационного воздействия на Белоруссию, передает Sputnik 27 ноября

Почему многие белорусы говорят на «неродном» русском языке? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств», — цитировал Лукашенко беседу дипломатов.

Глава республики был возмущен, так как ранее Минск поддерживал Киев. «Им то что надо?» — с недоумением сказал политик.

Лукашенко также рассказал, что на его поддержку киевского режима Россия реагировала негативно.

Теперь президент Белоруссии прозрел: «Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь», — сказал белорусский лидер о позиции украинских властей, отметив, что «простой народ» Украины относится к белорусам хорошо.