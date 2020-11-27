По словам Лукашенко, в сводках КГБ среди прочего была информация о разговоре главы МИД Украины с коллегой из ФРГ.
«Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств», — цитировал Лукашенко беседу дипломатов.
Глава республики был возмущен, так как ранее Минск поддерживал Киев. «Им то что надо?» — с недоумением сказал политик.
Лукашенко также рассказал, что на его поддержку киевского режима Россия реагировала негативно.
Теперь президент Белоруссии прозрел: «Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь», — сказал белорусский лидер о позиции украинских властей, отметив, что «простой народ» Украины относится к белорусам хорошо.