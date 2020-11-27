Попыток активизации политики России в Белоруссии не наблюдается. Об этом заявил белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Журналист отметил, что еще в начале избирательного цикла Минск заклеймил Бабарико как агента Кремля и «Газпрома», хотя никаких доказательств его аффилированности с Москвой, кроме записи в трудовой книжке, власти не представили.

Станислав Бышок: Говорить о Бабарико как о российском агенте — нелепо © РИА Новости, Александр Натрускин

«В целом сейчас есть полное ощущение того, что Россия действует на белорусском направлении очень пассивно и сама подталкивает белорусов к ориентации на Запад», — сказал Смирнов.

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не был допущен к участию в президентских выборах в августе. Он находится в СИЗО, в КГБ Белоруссии ему предъявили обвинение в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200902/1028750870.html находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело «о принятии должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы»

Полностью интервью можно прочитать здесь.