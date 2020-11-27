Журналист отметил, что еще в начале избирательного цикла Минск заклеймил Бабарико как агента Кремля и «Газпрома», хотя никаких доказательств его аффилированности с Москвой, кроме записи в трудовой книжке, власти не представили.
При этом, по его словам, похоже, что вместо попыток активизации политики в Белоруссии Россия сворачивает «мягкую силу» в стране.
«В целом сейчас есть полное ощущение того, что Россия действует на белорусском направлении очень пассивно и сама подталкивает белорусов к ориентации на Запад», — сказал Смирнов.
Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не был допущен к участию в президентских выборах в августе. Он находится в СИЗО, в КГБ Белоруссии ему предъявили обвинение в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.
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