Гипотетический конфликт России и НАТО будет означать обмен ракетно-ядерными ударами, и белорусская армия в этой ситуации ничем не сможет помочь России. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов

«Чем нам поможет белорусская армия, если у нас, не дай Бог, случится конфликт с НАТО? Это ракетно-ядерный удар. Картошкой будет сбивать ракеты? Все эти разговоры о белорусском балконе — для публики», — подчеркнул Суздальцев.

Тем более, по последним данным, армию вообще лишили патронов и заварили оружейные, чтобы, не дай Бог, не примкнули к восставшим, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.