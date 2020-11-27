Трудно представить, что новоизбранный президент Молдавии Майя Санду выступила именно за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Сегодня об этом может говорить лишь тот, кто хочет похоронить свою политическую карьеру. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев Мария Захарова, комментируя озвученное намерение Санду добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья, назвала это заявление направленным на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы.

Все понимают, подчеркнул эксперт, что российские миротворцы остановили братоубийственную войну левого и правого берега, и это была одна из самых успешных миротворческих операций в Европе.

«Говорить сегодня о выводе миротворцев — значит фактически выйти в одностороннем порядке из данного договора, что приведет к эскалации конфликта. Поэтому, когда я увидел, что Санду выступает за вывод миротворцев, я слабо в это поверил. Это означало бы серьезную провокацию», — указал Тулянцев.

Если же Санду говорит о выводе Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ), то фактически она повторяет линию официального Кишинева, и все президенты Молдавии, включая ее предшественника Игоря Додона, говорили о выводе российских военных, уточнил общественный деятель.

Что касается российских военных, то в первую очередь европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы ОГРВ находилась на территории Приднестровья и продолжала охранять самый большой в Европе склад оружия в селе Колбасне, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.