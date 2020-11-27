Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал, что не будет главой государства при новой Конституции, сообщает Sputnik Беларусь 27 ноября

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — приводит его слова агентство.

Лукашенко заверил, что никогда не допустит, чтобы, «принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».

«Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — добавил Лукашенко.

Ранее президент рассказал, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года.

Резолюция Европарламента: ударить «публицистикой» по Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.