Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос раскритиковал деятельность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексея Арестовича. Об этом 27 ноября он написал в Facebook

В частности, Кривонос прокомментировал реакцию властей на боевые действия в Донбассе. Замсекретаря СНБО напомнил, что война на Украине продолжается, а с его точки зрения, мир можно установить только с позиции сильного.

«Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли навстречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищает честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны? Во всех не уверен», — заявил Кривонос.

Алексей Арестович: кто он © Facebook Алексея Арестовича

При этом Кривонос охарактеризовал Кравчука и Арестовича как «Остапов Бендеров украинской дипломатии».

Ранее Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что власти Украины провалили поручения «нормандского саммита» в Париже, прошедшего в декабре 2019 года, которые касаются согласования с Донецком и Луганском правовых аспектов особого статуса Донбасса.

По его словам, Киев не проделал работу по приданию закону об особом статусе Донбасса постоянного характера и отражению особенностей самоуправления региона в Конституции страны, в «подвешенном» состоянии находится и механизм введения статусного закона в действие по «формуле Штайнмайера».