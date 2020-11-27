Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, рассказал, какие впечатления получил от присутствия в родильном зале, когда его экс-супруга продюсер Ирина Горовая рожала сына Андрея. Об этом написал «Бульвар Гордона» 27 ноября

«Я был на родах. Я видел. Поэтому сколько лет Андрею — столько я и бухаю. В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку — я чуть-чуть падал. Он говорит: "Ничего-ничего, нормально". И достает ребенка», — вспомнил Потап.

У Каменских есть ребенок, и отец не Потап © Настя Каменских/Инстаграм

Потапенко и Горовая поженились в 2000 году, а спустя 8 лет родился их общий сын. Сейчас мальчику 12 лет. Позже Потап развелся со своей первой супругой и в 2019 году женился на коллеге, певице Насте Каменских. Общих детей у пары пока нет.