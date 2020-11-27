В пользу того, что белорусские протесты не стали менее массовыми, говорят цифры задержанных. На последних воскресных акциях задержано более 1000 человек. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Протесты не идут на спад — они просто меняют формат. Раньше все собирались в одну колонну, сегодня — по дворам. Это, кстати, для белорусской власти является гораздо более опасным явлением, так как горожане живут очень изолированно друг от друга. В высотках соседи почти не общаются. А тут люди стали вместе петь песни, чаевничать, собираться, говорить, узнавать друг друга», — указал Баранчик.

Что касается президента Александра Лукашенко, то, конечно, он пытается лавировать, качаться на качелях между Западом и Россией, но пространство маневра все больше сужается, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.