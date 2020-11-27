Влияние России на предвыборную кампанию в Молдавии было минимально, особенно по сравнению с открытой поддержкой Майи Санду со стороны западных политиков и политических партий. Об этом рассказал директор компании Intellect Group Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Оба кандидата в президенты Молдовы стремятся получить полную власть в стране © Sputnik / Osmatesco Майя Санду победила во втором туре с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

Эксперт отметил, что в ходе избирательных кампаний в Молдавии всегда использовалось «геополитическое запугивание», и нынешняя — не исключение.

«При этом все кандидаты на руководящих ролях в своих кампаниях всегда использовали и используют иностранных политтехнологов, а местные занимаются лишь частичным анализом или сбором информации. В основном это специалисты из России, США, европейских стран (в частности, Германии), а также из соседних государств — Румынии и Украины», — указал Лисневский.

Политтехнолог обратил внимание, что специалисты из России, Украины и Румынии во время кампании предпочитают находиться на территории Молдавии, но европейцы и специалисты из США в основном работают в удалённом режиме, используя для сбора информации местных подрядчиков.

По этой причине о специалистах из России говорят намного чаще, чем о западных, но на самом же деле, как известно, политтехнологи — самые аполитичные люди, заключил собеседник издания.

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