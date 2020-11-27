Физик Махеш Банди из отдела нелинейной и неравновесной физики аспирантуры института OIST в Окинаве предложил оригинальный способ изготовления фильтров для защитных масок. Об этом сообщает 27 ноября Znaj.ua

Считается, что тканевые маски недостаточно надежно защищают от COVID-19. Поэтому некоторые предпочитают носить респираторы №95, но они довольно дорогие.

Банди придумал, как изготовить более дешевое средство защиты с такой же эффективностью, как у респиратора.

Жителя Львова избили из-за отсутствия маски © pixabay.com

В результате получается внешне похожий на вату материал, который в дальнейшем разделяют на части и заряжают электрическим током. Из него можно сделать фильтры для медицинских масок.