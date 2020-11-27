Считается, что тканевые маски недостаточно надежно защищают от COVID-19. Поэтому некоторые предпочитают носить респираторы №95, но они довольно дорогие.
Банди придумал, как изготовить более дешевое средство защиты с такой же эффективностью, как у респиратора.
Физик предложил применять для изготовления защитных фильтров машинку для производства сахарной ваты. При этом пластик, применяющийся в производстве бутылок и пакетов, нужно нагреть, а затем поместить в машину.
В результате получается внешне похожий на вату материал, который в дальнейшем разделяют на части и заряжают электрическим током. Из него можно сделать фильтры для медицинских масок.