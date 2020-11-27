Некоторые молдавские политики лишь говорят о демократии и свободе, а в реальности нарушают все принципы демократического государства и даже законодательство в борьбе за власть. Об этом рассказал директор компании Intellect Group Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Оба кандидата в президенты Молдовы стремятся получить полную власть в стране © Sputnik / Osmatesco Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

Эксперт подчеркнул, что отношения между гражданами Молдавии, проживающими на территории Приднестровья, и политиками Кишинёва осложнились еще в первом туре выборов, когда приднестровцам не давали голосовать силовым способом.

«Глупый и необдуманный прецедент со стороны депутатов ПДС, которые незаконным образом помешали нескольким гражданам нашей страны проголосовать на выборах 1 ноября, повлечёт за собой печальные последствия», — указал Лисневский.

Ради нескольких десятков голосов эти «борцы за справедливость» показали, что они на самом деле далеки от европейской политики и демократических принципов и своими действиями могут обострить отношения с Приднестровьем, добавил политтехнолог.

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