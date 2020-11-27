После окончательного прихода к власти в Молдавии Майи Санду ожидается битва за парламент, которая куда важнее президентских выборов. Об этом рассказал директор компании Intellect Group Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Оба кандидата в президенты Молдовы стремятся получить полную власть в стране © Sputnik / Osmatesco Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

Эксперт отметил, что роспуск парламента и досрочные парламентские выборы были одной из ключевых тем избирательных кампаний Санду и Рената Усатого.

При этом, по его словам, распустить парламент Молдавии с соблюдением закона очень трудно, для этого нужен союз двух антагонистичных парламентских фракций — ПДС Майи Санду и ПСРМ, неофициальным лидером которой является Игорь Додон.

«Лишь объединившись, эти две партии могут набрать необходимое большинство голосов депутатов для самороспуска парламента. Все остальные парламентарии категорически не желают досрочных выборов, так как их партии могут не преодолеть избирательный барьер», — пояснил Лисневский.

Конечно, есть и другие возможности для роспуска парламента, но они также труднодостижимы, учитывая все факторы молдавской политики, добавил политтехнолог.

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