Белорусским гражданам в социально-экономическом плане следует готовиться к непростым временам. Об этом рассказала белорусский политик Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

Эльвира Мирсалимова: кто она © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

«Вот уже лет 15, как население Беларуси слышит мантру про зарплату в «пяцьсот». Но, как мы помним, обещать жениться не значит жениться. Видимо, ближайшее время правления мы продолжим слышать ту же мантру», — подчеркнула Мирсалимова.

Белорусская экономика тотально и критически зависима от российских дотаций, преференций и от особых хозяйственных связей с Москвой, и от ситуации в России, и от поведения российской стороны во многом зависит, какое будущее ожидает простых белорусских граждан, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.