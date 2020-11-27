Избранный президент США Джо Байден прислал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской приглашение на церемонию своей инаугурации, рассказала оппозиционерка в интервью в программе «Просвет»

Бонус для оппозиции. Как победа Байдена отразится на Белоруссии? © REUTERS, Jonathan Ernst Джо Байден упрекнул действующего главу государства Дональда Трампа в том, что скрывает свое мнение относительно обстановки в Белоруссии. Сам Байден заявлял, что считает Александра Лукашенко «диктатором».

Хотя церемония инаугурации президента США традиционно проводится перед Капитолием в Вашингтоне и собирает большое число зрителей, в этот раз будет использована «сокращенная версия существующих традиций».

«Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно», — сказал помощник Байдена Рон Клейн.

Трамп ранее заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации только в том случае, если Коллегия выборщиков признает Байдена победителем.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп неоднократно заявлял, что намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.