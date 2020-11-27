Ведущая программы по видеосвязи спросила Парасюка, доволен ли он результатами Евромайдана. Он прежде всего выразил недовольство из-за присутствия в студии Михаила Добкина.
«Я шокирован… Нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что революция достоинства — это великая страница в истории Украины», — заявил Владимир Парасюк.
Добкин не согласился с утверждением Парасюка о «великой странице в истории».
Тот в ответ заявил, что хочет напомнить, «что такое РПГ-22» (ручной противотанковый гранатомет. — Ред.) и предупредил, что «может прилететь».
«Напоминает он мне! Ты себе напомни. Слышишь ты, б…, иди отсюда», — отреагировал Добкин.
Ранее грузинский снайпер Александр Ревазишвили, бывший на Майдане в 2014 году, сообщил, что Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично расстреливали людей.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180213/1019917867.htmlРанее грузинский снайпер Александр Ревазишвили, принимавший участие в Майдане, заявил, что Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей.