Экс-глава Харьковской ОГА, депутат Рады восьмого созыва Михаил Добкин поругался с участником «революции достоинства» Владимиром Парасюком. Перепалка произошла в эфире канала «Украина 24» 26 ноября

Плюшевые радикалы Порошенко. Почему в парламенте Украины нет Мосийчука, Савченко и Парасюка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Добкина.

«Я шокирован… Нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что революция достоинства — это великая страница в истории Украины», — заявил Владимир Парасюк.

Добкин не согласился с утверждением Парасюка о «великой странице в истории».

Тот в ответ заявил, что хочет напомнить, «что такое РПГ-22» (ручной противотанковый гранатомет. — Ред.) и предупредил, что «может прилететь».

«Напоминает он мне! Ты себе напомни. Слышишь ты, б…, иди отсюда», — отреагировал Добкин.

Ранее грузинский снайпер Александр Ревазишвили, бывший на Майдане в 2014 году, сообщил, что Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично расстреливали людей.