Плюшевые радикалы Порошенко. Почему в парламенте Украины нет Мосийчука, Савченко и Парасюка
Плюшевые радикалы Порошенко. Почему в парламенте Украины нет Мосийчука, Савченко и Парасюка
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Ведущая программы по видеосвязи спросила Парасюка, доволен ли он результатами Евромайдана. Он прежде всего выразил недовольство из-за присутствия в студии Михаила Добкина.

«Я шокирован… Нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что революция достоинства — это великая страница в истории Украины», — заявил Владимир Парасюк.

Добкин не согласился с утверждением Парасюка о «великой странице в истории».

Тот в ответ заявил, что хочет напомнить, «что такое РПГ-22» (ручной противотанковый гранатомет. — Ред.) и предупредил, что «может прилететь».

«Напоминает он мне! Ты себе напомни. Слышишь ты, б…, иди отсюда», — отреагировал Добкин.

Ранее грузинский снайпер Александр Ревазишвили, бывший на Майдане в 2014 году, сообщил, что Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично расстреливали людей.

грузинский снайпер Александр Ревазишвили,

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180213/1019917867.htmlРанее грузинский снайпер Александр Ревазишвили, принимавший участие в Майдане, заявил, что Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей.