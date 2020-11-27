Москва не против того, чтобы постсоветские республики проводили многовекторную политику. Другое дело, что многовекторная политика – удел крупных держав. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск отворачивается от России.

Эксперт подчеркнул, что по-настоящему загрузить все три вектора сегодня могут только США, и даже Китаю и России это делать уже крайне сложно.

«А вот эти маленькие государства, кого ни тронь, все многовекторные. Таджикистан тоже многовекторный, только он почему-то отдал часть территорий Китаю», — пояснил Суздальцев.

А в случае с постсоветскими республиками, добавил политолог, вся эта многовекторность осуществляется за счет России, и та же Белоруссия не проживет без финансово-ресурсной поддержки Москвы.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.