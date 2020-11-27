Украинская певица Кира Мазур 27 ноября опубликовала в Facebook пост, посвященный судьбе русского языка и русскоязычных граждан на Украине. Причем публикацию исполнительница написала на украинском

«Я говорю на 4 моих языках. А я за мир во всем мире. И все-таки я полностью всеми руками и ногами ЗА Украину. Но в нашем "демократическом многонациональном и независимом государстве" уже гнобят всех и вся. Русский язык — часть нашей истории, хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски. Так что мы будем делать с этой половинкой?!» — написала Мазур.

Певица считает, что агрессивным отношением к русскому языку украинцы сами провоцируют своих соотечественников уезжать в Россию, а их нужно не заставлять учить украинский, а мотивировать.

Мазур подчеркнула, что такую патриотку, как она, «нужно искать еще», и она будет говорить на тех языках, на каких хочет, ведь именно так певица представляет себе жизнь людей в демократической стране. «В любом случае, я буду собой и мне наср*ть», — подытожила Мазур.

Кира Мазур – украинская певица, сочетающая элементы украинского фолка с различными стилями музыки. Исполнительница участвовала в национальном отборе своей страны на конкурс «Евровидение 2019» с песней «Дихати».

В октябре 2018 года Мазур установила национальный рекорд Украины и стала «Первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом».