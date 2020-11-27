Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» подала иск в Николаевский окружной административный суд с требованием отменить постановление местной территориальной избирательной комиссии об установлении результатов выборов Николаевского городского головы. Об этом 27 ноября заявил юрист Константин Радзивил в эфире телеканала ZIK

Мэр Николаева попросил правительство Украины ослабить карантин в городе © Public domain Владислав Чайка противостоял действующему мэру Александру Сенкевичу.

По данным Центральной районной ТИК, за кандидата от партии «Предложение» Сенкевича отдали свои голоса 16 049 избирателей, а за Чайку проголосовали 9806 избирателей.

«Согласно действующему законодательству, у суда есть только два дня на рассмотрение этого дела и вынесение решения, поэтому затягивать, мы понимаем, что смысла нет. Мы ждем, что наш ответчик все же подал отзыв на наш иск, хотя нам он еще ни в одной — ни электронной, ни в письменной — форме не поступал. Мы так понимаем, что этот отзыв будет заявлен непосредственно на судебном процессе», — сказал юрист.

Доверенное лицо Чайки Олег Самсонов отметил, что судья по этому делу ранее сделал самоотвод.

Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 ноября. В настоящее время каждые выходные проводится второй этап второго тура в ряде городов.