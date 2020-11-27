Правоохранительные органы Испании обратились в Офис генпрокурора Украины с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу, в котором фигурантом является экс-президент Петр Порошенко. Об этом 27 ноября сообщил канал в Telegram «Шептун»

Розовая свинка и мародер-Порошенко: Как «Нацкорпус» Свинарчуков в Испании искал © скриншот из видео «Нацкорпуса» Олег Гладковский, а также экс-глава фракции БПП в Раде Игорь Кононенко.

Отмечается, что речь идет об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.

«Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовало ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путем средства на территории Украины.