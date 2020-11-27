Помимо экс-президента в деле замешаны бывший первый замглавы СНБО Украины и соратник Порошенко Олег Гладковский, а также экс-глава фракции БПП в Раде Игорь Кононенко.
Отмечается, что речь идет об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.
«Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовало ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путем средства на территории Украины.