Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно разработать внятную программу реформ, чтобы как-то успокоить выступающее против него общество. Об этом рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

Александр Гриценко: Если Запад предложит Лукашенко что-то выгодное, он это примет © vk.com, Александр Гриценко

«Теперь уже выхода нет. Мне кажется, что уходить придётся. Думать нужно не как остаться, а как сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина, с гражданской войной, национализмом и вассальной зависимостью от Запада», — указал Гриценко.

Он добавил, что Лукашенко невыгодно идти на углубленную интеграцию с Россией и, если бы ему предложили на Западе что-то более выгодное, он бы это принял.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.