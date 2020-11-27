Литератор также отметил, что теперь уже точно Лукашенко нужно будет думать о своем уходе
«Теперь уже выхода нет. Мне кажется, что уходить придётся. Думать нужно не как остаться, а как сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина, с гражданской войной, национализмом и вассальной зависимостью от Запада», — указал Гриценко.
Он добавил, что Лукашенко невыгодно идти на углубленную интеграцию с Россией и, если бы ему предложили на Западе что-то более выгодное, он бы это принял.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.