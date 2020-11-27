Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Городскую клиническую больницу (ГКБ) №6 в Минске для лечения пациентов с COVID-19. Видео опубликовали в Telegram-канале TUT.BY новости 27 ноября

Как отметили СМИ, это первое появление главы Белоруссии в маске на публике.

На видео президент заходит в больницу и общается с медиками без перчаток и в маске, сдвинутой на подбородок.

«По глазам вижу, что новый человек. Все в этих комбинезонах, я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Здесь ты лечишь людей?» — обратился президент Белоруссии к врачу.

Лукашенко готов присоединить Белоруссию к России — Шушкевич © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко все же надел маску, закрыв органы дыхания, а перчатки захватил с собой, но не надел.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 27 ноября в Белоруссии зафиксировано 130 012 случаев заражения коронавирусом. При этом 1128 пациентов скончались от осложнений, 108 769 выздоровели.

В начале пандемии Лукашенко советовал в качестве профилактики от COVID-19 играть в хоккей, париться в бане, работать на тракторе и разводить козочек.