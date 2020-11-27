Депутат Рады от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что внутри политической силы есть предатели. Об этом 27 ноября сообщил сайт телеканала «Украина 24»

«Пусть украинцы умрут»: Качура заявил, что нужно отложить спекуляции о российской вакцине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что есть предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию, — это их проблемы. То, что президента сейчас обманывают, — это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху», — заявил он.

Ранее депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова активно кивала головой во время ежегодного обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту.

Вероятно, Третьякова таким образом показала, что поддерживает каждое слово Зеленского. При этом украинские СМИ усомнились в адекватности поведения депутата.