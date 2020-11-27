Качура заявил, что создает межфракционное объединение, которое будет во главе «Слуги народа», поскольку, по его словам, в партии есть люди, которые не разделяют стремлений президентской политической силы.
«Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что есть предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию, — это их проблемы. То, что президента сейчас обманывают, — это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху», — заявил он.
Ранее депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова активно кивала головой во время ежегодного обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту.
Вероятно, Третьякова таким образом показала, что поддерживает каждое слово Зеленского. При этом украинские СМИ усомнились в адекватности поведения депутата.