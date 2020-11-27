Основной предпосылкой для введения жестких карантинных ограничений на Украине будет эпидемическая ситуация и нагрузка на медицинскую систему. Об этом 27 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

По словам Степанова, беспокойство вызывает период новогодних праздников, когда происходит большое количество контактов между людьми. «Мы рассматриваем различные варианты, мы делаем разные прогнозы… Сейчас мы рассчитываем на карантинные ограничения, действующие в нашей стране», — заявил министр. В карантин нагрузка на женщин увеличилась — Зеленская © пресс-служба президента Украины С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.