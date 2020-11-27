По словам Степанова, беспокойство вызывает период новогодних праздников, когда происходит большое количество контактов между людьми.
«Мы рассматриваем различные варианты, мы делаем разные прогнозы… Сейчас мы рассчитываем на карантинные ограничения, действующие в нашей стране», — заявил министр.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 16 тыс. украинцев, что стало новым антирекордом.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.